Debby zat naast haar vriend Rob toen hij werd doodgeschoten: ‘Het was verschrikkelijk’

Ricky van Eijk (34) is klaar met Houten. Hij is er geboren en getogen, ging er naar school, kent er alles en iedereen, maar twee weken na de moordaanslag op zijn vader zat hij al een dorp verderop, in Odijk. Nu woont hij bij zijn broer Jermaine (27) in Waddinxveen. ,,Het valt me zwaar hier terug te zijn. Snap je dat? Dit gesprek valt me ook zwaar. Het liefst had ik het afgezegd. Maar dat hebben we maar niet gedaan. We zijn hier voor pa. Omdat we willen zeggen: onze pa was gewoon onze pa. En wij, zijn vier kinderen, dragen met trots zijn naam.’’