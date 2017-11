Decathlon trekt in voormalige C&A in hartje Utrecht

Food­truck­on­der­ne­mers: ‘Fes­ti­val­or­ga­ni­sa­tie heeft ons inkomen gestolen’

12:57 De foodtruckeigenaren die gedupeerd zijn door het slecht bezochte festival ‘Maximaal Genieten’ in Leidsche Rijn, willen de organisatoren voor de rechter dagen om hun geld terug te krijgen. Zo’n twintig ondernemers zeggen in mei voor duizenden euro’s het schip in te zijn gegaan.