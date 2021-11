Deel betonnen trap portiekflat in Maarssen breekt af, bewoners kunnen niet meer naar buiten

Jacqueline Stegehuis woont op de eerste verdieping en hoorde rond 15.30 uur een enorm kabaal. ,,Mijn eerste gedachte was dat de flat instortte. Ik liep het trappenhuis in en zag gelijk ook de buurman naar buiten komen. Toen we naar beneden keken, was de trap weg.”



De onderste trap was compleet afgebroken en naar beneden gevallen. Volgens Stegehuis vertonen trappen daarboven ook scheuren. ,,Het verbaast me niet, dit zijn heel slechte flats die eigenlijk allang gesloopt hadden moeten worden. Het beste is om alles plat te gooien.”