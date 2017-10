Deel huurwoningen Wonderwoods bij Jaarbeurs alleen voor verpleger en leraar

Met dit nieuwe concept, Key Worker Housing geheten, proberen ontwikkelaar en verhuurder de huurders tegemoet te komen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en te weinig verdienen om een huis te kopen. Aan deze huurwoningen in het middensegment is in Utrecht een groot tekort.

De woningen volgens het nieuwe concept komen in het aansprekende gebouw Wonderwoods. Om in aanmerking te komen voor een Key Worker-appartement in Wonderwoods moet een huurder aan een aantal voorwaarden voldoen. De exacte invulling hiervan zullen de ontwikkelaars G&S Vastgoed, KondorWessels Projecten en verhuurder Vesteda de komende periode verder uitwerken. Zij zorgen dat het past in het Utrechtse woonbeleid, maar ook voldoet aan de huidige wet en regelgeving.

Ontwerp