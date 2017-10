Deel pand V&D Zeist verhuurd aan Boekenfestijn

Morgen (donderdag) gaat Boekenfestijn zijn spullen - boeken en cadeauartikelen - in het pand aan de 1e Hogeweg zetten. Die spullen zijn de restanten uit het voormalige V&D-pand in Uden, waar de boekenoutlet zat sinds het faillissement van V&D, aangevuld met nieuwe boeken en aanverwante artikelen vanuit het hoofdkantoor. Vanwege herontwikkeling van de locatie in Uden, moet de boekenoutlet daar uit. Uden was, en Zeist wordt, de enige plaats in Nederland waar Boekenfestijn een permanente winkel heeft. In veel andere gemeenten in Nederland en België strijkt het bedrijf rondreizend neer met een vergelijkbaar aanbod.



,,Ze doen er alles aan om zo snel mogelijk open gaan", vertelt Kees Patist van Patist Makelaardij en Taxatiebureau, die de eigenaar van het V&D-pand heeft samengebracht met de boekenoutlet Boekenfestijn. Naar verwachting gaan de deuren volgende week woensdag al open. ,,Afgesproken is dat ze voor een half jaar huren, met mogelijkheden voor verlenging." Er wordt nog steeds gekeken naar een structurele oplossing voor het pand.