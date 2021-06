Deel van Lombokbos bij Leersum weggevaagd door storm: ‘Er is niks meer van over’

Volgens Boswachter Zwaan, die al sinds gisterenmiddag rondloopt in het natuurgebied, is het Lombokbos ‘geen bos meer te noemen’. ,,Op het Leersumse veld is ook stevige schade, maar het Lombokbos is het zwaarst getroffen. Dat ligt echt helemaal plat, er is niks meer van over. Er stonden zoveel oude bomen, dat is ontzettend zonde. Ook hebben we veel dode, jonge vogels gevonden die in nestjes zaten”, aldus Zwaan.



,,We moeten kijken wat we nu willen met het Lombokbos, want het ís nu geen bos meer. We zijn nu voornamelijk bezig met de boel ruimen en de toegangswegen in de bossen weer helemaal vrij maken, daarna zien we verder.”



Tekst loopt door onder de foto