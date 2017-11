Deel Vredenburg oogt als het wormvormige aanhangsel van de binnenstad

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:27 Naast het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht ligt ie klaar, de grote nieuwe spoorbrug voor de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. De spoorbrug - gewicht ruim 3000 ton en een lengte van 170 meter - komt vrijdag in beweging en wordt op zondag 19 november op zijn plek gevaren. Tussen twee bestaande bruggen in. Daarvoor is een speciale weg aangelegd die sterk genoeg is om het gewicht van de brug te kunnen dragen. Dat wordt wat ProRail betreft een spannende operatie.