Deelnemers Utrecht Marathon krijgen vergoeding voor mislukte wedstrijd

Vermoedelijk zijn de deelnemers aan de kwart marathon op de Gansstraat bij begraafplaats Soestbergen verkeerd gelopen. Daar hadden ze linksaf gemoeten. Doordat ze rechtdoor liepen, zijn de deelnemers op het parcours van de halve marathon terechtgekomen. Sommigen hebben de halve marathon (21,1 kilometer) gelopen, anderen zijn eerder omgekeerd.

Volgens Sigrid van der Toorn van organisator Golazo Sports Nederland maakt het niet uit hoe deelnemers zijn gelopen, allemaal worden ze gecompenseerd door Golazo. Wat dat wordt, wil ze nu nog niet zeggen: ,,Dat laten we eerst aan de deelnemers weten.’’ Later deze week horen de deelnemers hoe Golazo hun tegemoetkomt.

Excuses

Hoe het mis kon gaan, weet Van der Toorn nog niet. ,,We zijn met de betrokkenen aan het uitzoeken wat precies gebeurd is.’’ Duidelijk is wel dat iemand de deelnemers de verkeerde kant op heeft gestuurd, waardoor ze op de route van de halve marathon terecht zijn gekomen. ,,In de buurt van de Gansstraat is het misgegaan en heeft iemand ze, met goede bedoelingen, verkeerd gestuurd. Daar balen we van en daarvoor bieden we onze excuses aan.’’

Quote In de buurt van de Gansstraat is het misgegaan en heeft iemand ze, met goede bedoelin­gen, verkeerd gestuurd Sigrid van der Toorn, van organisator Golazo Sports Nederland

Verkeersregelaar

Ook op andere delen van het parcours ging het mis. Zo verbaasde Lorenz de Groot, bewoner van de Rijnlaan, zich dat een verkeersregelaar zondagmorgen opeens de Grevelingenstraat afsloot. ,,Terwijl ze daar helemaal niet zouden lopen. Ik ben naar die dame toegegaan en heb gezegd dat de lopers daar niet komen. Zij vond het ook vreemd, maar had toch echt de opdracht gekregen daar te gaan staan. Na een poosje heeft ze toch maar de organisatie gebeld en is ze in de Rijnlaan gaan staan, om die af te sluiten.’’

Golazo organiseerde dit jaar voor het eerst de Utrecht Marathon Powered by Utrecht Science Park, zoals de marathon officieel heet. Het bedrijf organiseert per jaar 52 evenementen, waaronder de Rotterdam Marathon, de Singelloop Utrecht en een aantal fietsevenementen. De route was dit jaar nieuw; vorig jaar werden twee rondes gelopen, deels door Bunnik, de oostkant van de stad en het centrum.

Voorfietser

Ook voordat Golazo in Utrecht instapte ging het mis op de kwart marathon. In april 2012 was de loop geen 10 maar 8,8 kilometer. Toen ging het mis met een zogenoemde voorfietser, iemand die op de fiets voor de lopers uitrijdt. Die keerde niet bij een rotonde, zoals de bedoeling was, maar bij een vluchtheuvel. Toen werden 4500 deelnemers gedupeerd.