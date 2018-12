Defense for Children: ‘Politie liet steken vallen bij arrestatie 16-jarig meisje’

Er was veel steun voor de Utrechtse politie toen die uitlegde waarom ze zaterdagnacht een 16-jarig meisje enkele uren in een cel stopte nadat ze met een vals ID-bewijs een café wilde binnengaan. Defense for Children vindt toch dat de politie steken heeft laten vallen. ,,Arrestatie is echt het allerlaatste middel.’’

Juridisch adviseur Maartje Berger van de kinderrechtenorganisatie vindt dat de politie het meisje gewoon had moeten laten lopen. ,,Dit is geen misdrijf waarvoor je een minderjarige in de cel stopt. Pedagogisch onverantwoord en erg schadelijk voor iemand van zestien jaar.’’

Bovendien is volgens Berger in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties een arrestatie een laatste redmiddel. Zo legde de politie dat ook uit. Het meisje had een vals identiteitsbewijs, had haar echte identiteitsbewijs niet bij zich en haar ouders waren onbereikbaar om haar veilig thuis af te leveren. ,,Het was de eerste keer. Ze hadden haar ook gewoon een reprimande kunnen geven en haar weer met haar vriendinnen mee kunnen laten gaan.’’

In gesprek

Dat politie en horeca veel problemen ondervinden met het handhaven van het horeca- en alcoholverbod voor minderjarigen, mag volgens Berger niet afgewenteld worden op een individueel kind. ,,Als je dit probleem signaleert, moet je in gesprek gaan met scholen, bijvoorbeeld via de wijkagent. Kinderen bestraffen door ze in de cel te gooien, kan in zo’n geval niet.’’

Bovendien schendt de politie volgens haar daarmee het reglement arrestantenzorg, waarin een apart hoofdstuk is opgenomen voor minderjarige verdachten. ,,Daar staat bijvoorbeeld in dat er een aparte arrestantenverzorger moet zijn voor minderjarigen én dat er een arts geïnformeerd wordt als een minderjarige heeft aangegeven dat het niet goed gaat.’’

Reprimande

Maar het belangrijkste is volgens Berger dat opsluiten voor een dergelijke overtreding een erg zware straf is voor een kind. ,,Op die leeftijd zoek je grenzen op. Iedereen van die leeftijd doet dit soort dingen. Het is ook bewezen dat kinderen die bekeurd worden of een reprimande krijgen van de politie, zoiets meestal nooit meer doen. De cel heeft een enorme impact en kan grote gevolgen hebben voor een kind. Minderjarigen moeten kunnen leren van hun fouten. Dit werkt averechts.’’