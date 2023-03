Defensiehelikopter oefent blussen natuurbranden bij de Lek

Stijgende rente en dalende prijzen, toch kopen Bart en Sabine voor 500.000 euro nieuw huis: ‘Echt goeie deal’

Stijgende rente en dalende prijzen. Het zijn onzekere tijden op de huizenmarkt. Durf je dan toch een half miljoen op tafel te leggen voor een nieuwe woning? Bart en Sabine doen dat, al twijfelden ze eerst wel. Maar nu kopen ze vol overtuiging een huis in het nieuwe Havenkwartier in Nieuwegein. ,,Dit is echt een goeie deal.”