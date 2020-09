Demonstranten in Utrecht eisen humaner asielbeleid: ‘Het is onmenselijk wat er in de kampen gebeurt’

Zo’n vijfhonderd mensen kwamen vanmiddag naar Park Transwijk in Utrecht om te demonstreren tegen het Europese vluchtelingenbeleid. De directe aanleiding was de brand in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos en de reactie van het kabinet om honderd migranten in Nederland op te vangen.

Bordjes met ‘No more Moria’ en ‘EU help nu’ gaan veelvoudig in de lucht. Honderden mensen staan op roze stippen op het grote veld in park Transwijk. ,,Ik schaam mij als Nederlander”, zegt juriste Sahar Shirzad van Humanity House vanaf het podium. De massa herhaalt de woorden. Zij eisen een humaner asielbeleid.

Ronald (35) staat achteraan met zijn zoons, twee dreumessen. ,,Het is onmenselijk wat er in de kampen gebeurt”, en hij begint over de Bijbel. Ronald neemt vaak een vluchteling in huis. ,,Als je er eenmaal eentje in huis hebt gehad, weten ze je te vinden”, zegt Ronald. Hij lacht erbij. ,,Mijn zoon is altijd dikke maatjes met ze.”

Concentratiekamp

,,Mensen die naar deze demonstratie gaan, begrijpen dat Moria een concentratiekamp is. Geen vernietigingskamp, maar een kamp waar mensen te geconcentreerd bij elkaar zijn”, zegt Brian. ,,En dat komt door Europees beleid”, zegt hij, terwijl hij flyers uitdeelt namens de Internationale Socialisten.

Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) betreedt ook het podium. Ze is cynisch, zegt ze, over de vluchtelingendeals. ,,Laten we met Europa solidaire plannen maken waarin vluchtelingen de eerste prioriteit krijgen.” Er klinkt gejuich. Nadat organisator Sofie Croonenberg als slotwoord oproept om Moria nú te evacueren, klinkt Michael Jackson door de speakers. They don’t really care about us.

De demonstratie verloopt rustig. Een handjevol handhavers en agenten hebben een uur bijgekletst. Komende week volgen demonstraties in onder andere Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen.

