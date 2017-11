Den Dolder blij met extra twee maanden strengere bewaking

Op en rond het terrein van Altrecht lopen dag en nacht beveiligers, buurtcoaches, boa's en politie. Bovendien hangen er camera's, die 24 uur per dag aan staan en worden bemenst. Jeroen Hol, secretaris van de winkeliersvereniging, meldt dat het de goede kant op gaat in Den Dolder. ,,We zijn gematigd tevreden. Negentien hotspots worden extra in de gaten gehouden, maar de wens van sommige bewoners is om nog een paar andere plekken hieraan toe te voegen, omdat de overlast zich gaat verplaatsen.’’