Den Dolder voelt zich sinds de aanhouding van Michael P. nog altijd onveilig

Zaterdag 2 en zondag 3 december Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

10:28 Sinterklaas en zijn pieten logeren dit weekend in Kasteel de Haar in Haarzuilens. Dat kan natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan, dus nodigt de goedheiligman iedereen uit om een feestje te bouwen in het kasteel. De deuren van Kasteel de Haar zijn op zaterdag 2 en zondag 3 december van 11.00 tot 17.00 uur geopend. De dag begint met een spannende speurtocht, want het boek van Sinterklaas is zoek. Pakjesavond is in gevaar, dus het boek moet en zal teruggevonden worden. Als dat – hopelijk – is gebeurd, dan is het tijd voor de Sint & Pietendisco in de kapel van Kasteel de Haar. DJ Beatpiet zorgt ervoor dat de voetjes van de vloer gaan.Dick Bruna kerststal