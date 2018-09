Den Dolders echtpaar neemt dakloze Italiaanse student op zolder: ‘Die wil ik er wel bij hebben’

„Wat ben je gróót voor een Italiaan!” zegt Mieke van der Ploeg terwijl ze een ietwat verlegen Alberto binnenlaat in haar huis in Den Dolder. Gisterochtend zat ze met haar man Marinus van den Brink aan de ontbijttafel de krant te lezen toen ze de bijna dakloze economiestudent daarin tegenkwam. „Ik dacht: we hebben een ruime zolderkamer waar onze kleinkinderen zo nu en dan slapen, daar kan ook prima een student slapen”, zegt Mieke. „Zeker zo eentje die op straat staat in een vreemd land. Het zou je kind of kleinkind maar zijn.” Mieke belt de redactie om in contact te komen met Alberto, die diezelfde middag nog naar Den Dolder reist om kennis te maken.



Het echtpaar biedt de kamer aan zolang Alberto ’m nodig heeft. „Die jongen wil natuurlijk gewoon in de stad wonen, bij de andere studenten”, zegt Mieke. „Maar tot hij daar een kamer heeft kan hij door als een kleinkind van ons. We maken schapjes in de koelkast vrij voor 'm en regelen een bureau zodat hij echt kan studeren. Hij mag met ons mee-eten als hij wil: we zijn dól op Italiaans.”