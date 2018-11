Dennis’ telefoon staat roodgloeiend na Voice-auditie: ‘Droom die uitkomt!’

THE VOICE OF HOLLANDDe 24-jarige Dennis van Aarssen uit Utrecht doet mee aan RTL-programma The Voice of Holland. Gisterenavond zong hij als eerste kandidaat van het nieuwe seizoen meteen alle vier de coaches omver. Sindsdien wordt hij overladen met berichten.

Dennis’ telefoon staat roodgloeiend. Hij heeft sinds de uitzending gisteravond al een paar honderd reacties ontvangen, vertelt hij. Vooral via Instagram stromen ze binnen, maar ook Facebook is populair. ,,En zelfs via nota bene LinkedIn”, lacht hij.

Vanaf de bank in zijn appartement in Tuindorp scrolt hij vandaag de hele dag door berichten als: ‘Mijn stem heb je’ en ‘Wat was je goed!’. Fantastisch, vindt hij dat. ,,Het is echt waanzinnig hoe dit programma leeft en wat voor een impact het nu al heeft.”

Die positieve reacties waren voor Dennis een belangrijke reden om aan het programma deel te nemen. Vorig jaar zat hij namelijk ook in een talentenjacht: Toppers Gezocht op SBS6. Daarvoor kreeg hij zoveel lof dat hij dat nog weleens wilde. ,,Ik dacht: dit bevalt me wel.”

Sinatra de coolheid zelve

Deze keer gooide hij het echter over een heel andere boeg: geen Nederlandse meezingers en feestmuziek, maar jazz. Want daar ligt zijn hart pas echt. Tijdens de Blind Auditions zong hij ‘That’s life’ van Frank Sinatra, zijn grote voorbeeld. ,,Hoe hij op het podium staat en in zijn liedjes het verhaal vertelt, is een enorme inspiratie. Die man is echt de coolheid zelve.”

Dennis kwam zo’n 3,5 jaar geleden naar Utrecht. Samen met zijn vriendin besloten ze in het midden van Nederland te gaan wonen. Zij studeert hier aan Universiteit Utrecht en Dennis werkt als projectmanager in Nieuwegein bij Talmark, een recruitersorganisatie. ,,Dat is nogal wat anders en ik heb het daar ook ontzettend naar mijn zin - mijn collega’s en baas steunen me enorm -, maar zingen is natuurlijk wel dé droom. En wat er gisteravond is gebeurd, is misschien wel het begin van de droom die uitkomt.”

Meeblèren

Wie Dennis niet alleen op televisie wil horen zingen, kan ook in het weekend naar zijn stamcafé De Vrienden. Hij heeft geen idee waarom hij juist daar altijd naartoe gaat, maar meestal is dat zijn ‘spot’ om even flink mee te blèren met de muziek. ,,Of ik boven de muziek uitkom, weet ik niet, maar reken er maar op dat ik mijn best doe. De volgende dag ben ik geen cent meer waard, wat heel irritant is, maar het moét. Ik denk overigens niet dat deze zang het Nederlandse televisielicht kan verdragen. Ha, ha.”

Vorig jaar werd The Voice of Holland gewonnen door Jim van der Zee uit Driebergen en Dennis is van plan de eer voor de provincie hoog te houden. ,,Ik hoop dat Broodje Mario een topping naar me vernoemt en er cakejes komen met mijn gezicht erop”, grapt hij. ,,Nee, hoor, ik ben er niet zo heel erg mee bezig. Maar ik hoop wel dat ik Utrecht muzikaal op nummer één kan houden in The Voice. Ik ga mijn uiterste best doen.”