Derde autobrand op rij, dit keer in Kanaleneiland

Even voor 05.00 uur zagen buurtbewoners dat een geparkeerde auto in brand stond. Het ging om een Volkswagen Golf die langs de Stanleylaan stond. Een tweede auto, een Fiat Punto, raakte door de hitte licht beschadigd. De politie gaat er vanuit dat de brand is aangestoken. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat vermoeden klopt.

Het is de derde nacht op rij dat er in Utrecht een auto in vlammen op ging. Maandagavond vloog er een Volkswagen Passat in brand in Overvecht. In de nacht van dinsdag op woensdag brandde een BMW uit in Ondiep.