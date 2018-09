Derde corrector is streng: 16-jarige scholier uit Breukelen nu écht gezakt

De 16-jarige scholier uit Breukelen die probeerde z'n eindexamencijfer Wiskunde te redden, is definitief gezakt. Een derde corrector heeft zich over het examen gebogen, maar het cijfer niet omhoog bijgesteld.

De leerling had niet voldoende punten om te slagen voor zijn eindexamen op de Rientjes Mavo in Maarssen. Hij had minimaal een gemiddelde van 5,5 nodig voor het centraal schriftelijk examen, maar bleef steken op een 5,483. Een rechter oordeelde vorige week dat één opgave uit het examen wiskunde opnieuw beoordeeld moest worden, omdat de eerste en tweede corrector van mening verschilden over het antwoord. Die ene opgave zou net het verschil tussen zakken of slagen kunnen betekenen.

Helaas voor de 16-jarige jongen uit Breukelen oordeelde de nieuwe, derde corrector in zijn nadeel. Het cijfer wordt niet omhoog bijgesteld, zodat de jongen zijn diploma definitief niet krijgt.

Teleurgesteld

De familie van de scholier is 'teleurgesteld' in de uitkomst. ,,We hadden echt verwacht dat het cijfer zou worden bijgesteld,'' zegt de vader van de jongen. ,,Zeker omdat we ook nog zelf een wiskundedocent naar de opgave hadden laten kijken. Ook die had zijn twijfels bij de vraag. Het is echt jammer dat deze corrector tot dit oordeel komt.''

Er is volgens de vader geen beroep meer mogelijk. ,,De uitkomst is bindend. We moeten ons er bij neer leggen. We hebben de teleurstelling inmiddels verwerkt, de blik gaat naar volgend jaar.''

De jongen, die graag naar een mbo-sportopleiding wil doen, probeert nu alsnog het vak wiskunde te halen. ,,Nee, niet op zijn oude school. Dan zou het hele jaar over moeten doen. Nu probeert hij het via het volwassenenonderwijs. Als hij volgend jaar een tiende hoger haalt, is hij alsnog geslaagd.''