Dertien gaslekken door stormschade in Leersum, brandweer roept op: stop meteen met barbecueën

Leersum werd stevig geraakt door de storm: er viel in korte tijd veel regen, terwijl het hard waaide. ,,Er is veel nevenschade ontstaan door omgevallen bomen. Daarnaast zijn er ook veel mensen ingesloten en konden ze door de omgevallen bomen niet weg. We brengen nog in kaart om welk gebied het precies gaat”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).



,,Wel roepen we mensen op om alleen bij levensbedreigende situaties 112 te bellen, om de meldkamer niet te overbelasten.” Inmiddels meldt de VRU dat er dertien gaslekken zijn ontstaan door omgewaaide bomen. Er wordt vanwege de veiligheid direct opgeroepen om te stoppen met barbecueën.



De hulpdiensten hebben vanwege de schade opgeschaald naar GRIP2. Dit houdt in dat de situatie omvangrijk is en dat er, ook buiten de plaats van het incident, extra maatregelen nodig zijn. Aan de rand van Leersum staan veel hulpdiensten paraat.

Grote schade

Volgens een verslaggever ter plaatse, Mathijs Steinberger, is de schade erg groot. ,,Alsof er een bom is gevallen in Leersum. Talloze huizen zijn zwaar beschadigd. Het voelt als een tornado, zeggen bewoners. Buren, bedrijven: iedereen schiet elkaar te hulp om de meest urgente schade te verhelpen. Rond half negen had de brandweer alle wegen vrij van bomen.” Burgemeester Frits Naafs maakt een korte ronde door het dorp om bewoners een hart onder de riem te steken.

Flink huisgehouden

Volgens burgemeester Frits Naafs heeft de storm ‘flink huisgehouden’ in de gemeente. ‘Veel inwoners zijn geschrokken van de plotselinge weeromslag. Omgewaaide bomen, gaslekken etc. De hulpdiensten zijn druk bezig bijstand te verlenen’, plaatst hij op Twitter.



Volgens Twitteraars zouden er bij het voormalig gemeentehuis en in de Beukenhof veel bomen zijn afgebroken. Op video’s is te zien hoe een heftige windhoos door een tuin raast.



Voor wie geen opvang heeft of vanwege de schade niet naar huis kan is een opvanglocatie ingericht, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Dat is buurthuis De Binder, Hofland 29 in Leersum.

Waarom Leersum?

Waarom is precies Leersum zo zwaar getroffen, en lijkt het in de rest van de regio relatief rustig? Volgens metereoloog Michiel Severen van Weerplaza heeft dat alles te maken met het 'buitype’. ,,Dit is een bui die alle energie opslurpt in de omgeving, deze bui had alles in zich om voor zwaar weer te zorgen. Bij dit soort buien is het een kwestie van opbouwen, opbouwen, opbouwen en loslaten. Dat laatste is precíés boven Leersum gebeurd. Of het daadwerkelijk gaat om een windhoos of een valwind moeten we nog uitzoeken.”

