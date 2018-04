Dertig arrestaties na rellen met voetbalhooligans in Utrecht: 'Het leek wel oorlog'

Stedelijk Museum Vianen danst en drinkt op kunstenaar Herman Brood

7:06 Het is Saturday Night en het duurt niet lang voordat bier en wijn rijkelijk vloeien in het Stedelijk Museum aan de Voorstraat in Vianen. Gedanst wordt er ook, op de grootste successen van The Wild Romance. Maar hier gaat het nu eens niet om de rock ‘n roll junkie die Herman Brood was. Hier gaat het om Herman Brood de kunstschilder.