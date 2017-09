Politie bevrijdt jongen (11) uit afgesloten bibliotheek Bilthoven

19:59 Een 11-jarige jongen is zaterdag door de politie uit de bibliotheek in Bilthoven bevrijd. Medewerkers hadden hem over het hoofd gezien, toen ze het gebouw afsloten. Twee weken geleden overkwam een oudere vrouw hetzelfde.