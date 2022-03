Deze 3 partijen gaan nek-aan-nek in Utrecht, maar de kiezer twijfelt nog volop

Wel huizen, geen huizen, een centrum zonder of mét auto’s: er valt in Zeist wat te kiezen op 16 maart

Wie denkt dat de lokale partijen in Zeist toch allemaal maar één pot nat zijn, doet er goed aan zich iets meer te verdiepen in hun standpunten. Want een stem op 16 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen kan het verschil maken voor flink wat nieuwe woningen, al dan niet in het groen ... of niet. Of voor een duurzame toekomst ... of (bijna) op dezelfde voet doorgaan. Dit zijn de onderwerpen die in Zeist het verschil maken.

11:00