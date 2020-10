Deze acht studenten fietsten tienduizenden euro's bij elkaar voor Daphne, die haar vader plots verloor aan een hartstilstand

Gert (72) was kansloos toen ‘kalme motorrij­der’ uit Utrecht met 130 op zijn scootmo­biel knalde

12:42 Met 130 kilometer per uur botste een 24-jarige motorrijder uit Utrecht vorig jaar september in Noordeloos op de 73-jarige Gert Collé uit Asperen. Die stak net met zijn scootmobiel de weg over en was kansloos: hij kwam om het leven. Justitie eiste donderdag twee jaar gevangenisstraf tegen de Utrechter.