Deze androloge weet alles over uw penis: ‘Spanning is niet goed voor de erectie’

Andrologie is de tegenpool van gynaecologie. Geen vrouwenkunde, maar mannenkunde. Kennis van de penis. En vanzelf ook van de man die eraan vast zit. Jeannette Verkerk (50) werkt in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Als eerste en enige in het land volgt zij de opleiding tot verpleegkundig specialist op dit vakgebied. „Het taboe op viagra bestaat nog steeds.”