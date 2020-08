Deze baas van enorm miljoenenbedrijf begint restaurant in The Wall in Utrecht en zoekt nog chefs

Die chefs krijgen volgens Utrechter Ed Bindels, eigenaar van het nieuwe restaurant, de kans om in te stappen met een eigen keuken bij de nieuwe ‘spot’ aan de rand van Utrecht Leidsche Rijn. Bindels, die behalve eigenaar van Liemès ook oprichter van is van winkelketen Amac (van die Apple accesoires), noemt het food district een smeltkroes van keukens waar chefs elkaar aanvullen. De flagshipstore van Amac is trouwens ook gevestigd in The Wall, net als het hoofdkantoor en het magazijn.