Deze ervaren politicus moet in Utrecht nieuwe coalitie smeden, hij gaat met vijftien partijen praten

Van Gurp werd maandagmiddag tijdens een debat over de uitslag van de verkiezingen voor de Utrechtse gemeenteraad door GroenLinks-leider Julia Kleinrensink voorgesteld als informateur. Hij moet de komende tijd gesprekken voeren met de vijftien gekozen partijen om te bekijken met wie GroenLinks – de grootste partij in de raad – kan samenwerken.

Van Gurp is directeur-bestuurder van woningcorporatie Cascade in Waalwijk en sinds 2019 lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks. Hij kent het lokale bestuur van binnenuit. Eerder was hij raadslid en wethouder in Tilburg, waar hij naar zijn studie theologie bleef wonen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Van Gurp door zijn partij wordt gevraagd te helpen bij het vormen van een nieuwe coalitie ergens in het land. Vier jaar geleden had hij deze rol in Eindhoven. Dat leidde tot een samenwerking tussen GroenLinks, VVD, PvdA en CDA. In 2019 hielp hij met succes een politieke crisis in Vlaardingen beslechten. In de Zuid-Hollandse gemeente moest een nieuwe coalitie worden gevormd nadat twee van de vijf wethouders opstapten.

Volgens GroenLinks heeft de partij met Van Gurp ‘een kundig en gedreven informateur in huis gehaald, die open staat voor ieders inbreng en tegelijkertijd kritisch durft te zijn’. ,,Zo houden we het uiteindelijke doel duidelijk in zicht: een stabiele, sociale en groene coalitie.”

De Boer en Lintmeijer

GroenLinks werkt in meerdere gemeenten waar ze de verkiezingen hebben gewonnen met een informateur. Heleen de Boer, tot afgelopen zomer fractievoorzitter van GroenLinks in de Utrechtse gemeenteraad, onderzoekt welke partijen in Nijmegen kunnen samenwerken. De Utrechtse oud-wethouder Frits Lintmeijer heeft eenzelfde opdracht gekregen in Helmond.

