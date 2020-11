Deze hadden we nog niet in Utrecht (maar nu wél): een vegan studentenvereniging

Vanaf vanavond kleurt het stadhuis oranje; Utrecht zegt ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen

25 november Vanaf vanavond zal de voorgevel van het stadhuis oranje kleuren om zo geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. „Utrecht is een stad waarin we allemaal gelijk zijn”, zegt wethouder Linda Voortman. „Hier is geen ruimte voor geweld tegen vrouwen.”