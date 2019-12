Deze lessen heeft Utrecht geleerd van de tramaanslag op het 24 Oktoberplein

Partij voor de Dieren over gedode kater DJ Karel: ‘Dit is gewoon een laffe moord’

18:02 Een laffe moord. Andere woorden heeft de Utrechtse fractie van Partij voor de Dieren niet over voor de manier waarop de IJsselsteinse kater DJ Karel aan zijn einde is gekomen. De kater zou gestorven door vuurwerk dat in zijn achterwerk was gestopt. Marga Smolders, het baasje van de kater, heeft vandaag aangifte gedaan bij de politie in IJsselstein.