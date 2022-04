Deze maand al (tijdelijke) asielopvang bij Kamp van Zeist

Opvang vluchtelin­gen in Zeist nog zeker een paar maanden uitgesteld: 1 april niet haalbaar

De opvang van vluchtelingen in het Kamp van Zeist gaat niet eerder dan na de zomer van start. Dat heeft de gemeente Zeist laten weten. Eerder was er sprake van dat de vluchtelingen in april of mei zouden komen.

3 maart