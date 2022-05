Deze mensen gaan de kar trekken in Utrechtse Heuvelrug

De eerste twee waren de afgelopen vier jaar ook al bekend in die rol. De laatste twee waren bekende gezichten als fractievoorzitter van hun partij in de gemeenteraad. Sinds BHV Lokaal als winnaar en grootste partij uit de bus kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen, maakte in elk geval Anouk Haaxma er geen geheim van vol te gaan voor een wethouderspost .

Windmolens en huizen

In aanloop naar de wethoudersbenoemingen maakten de nieuwe coalitiepartijen al afspraken over hun prioriteiten voor de komende jaren. Waar ze in elk geval geen energie in gaan steken: Windmolens op de Utrechtse Heuvelrug of ruimere winkeltijden op zondag.