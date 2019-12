Deze mensen hebben gigantische kerstdorpen: ‘Een ander gaat naar het café, ik vind dit leuk’

Bij Irene (74) en Gerard (75) uit Houten is het al twee weken kerst. Irene: ,,Wij hebben een dorp, een paar dingen voor het raam en op de balkons hebben we verlichting. In de woonkamer hebben we ook een kerstboom, die moet op het balkon nog komen. Dat vonden we nog te vroeg voor Sinterklaas.



We beginnen altijd een maand van tevoren met het opzetten van het kerstdorp omdat je daar zeker wel veertien dagen mee bezig bent. Al die draadjes, waar je ook nog eens heel voorzichtig mee moet zijn. Dat is Chinees en gaat anders zo kapot. We zijn hier elke dag zo’n zes uur mee bezig geweest. Van ’s ochtends tot het avondeten, daarna stoppen we ermee.