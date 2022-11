Deze nieuwe middelbare scholen in Utrecht komen er (voorlopig) toch niet

Twee van de drie nieuwe middelbare scholen in Utrecht waarop ouders in de afgelopen maanden konden stemmen, komen er niet. De Agora-school en O3 Utrecht kregen niet genoeg zogeheten ‘ouderverklaringen’ binnen, het plan van de islamitische middelbare school in Utrecht wordt nog beoordeeld door DUO.

De nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is dit jaar op 1 juni in gegaan. Sindsdien kunnen initiatiefnemers een plan indienen om vervolgens aan te tonen dat er voldoende interesse is in dit plan. Dat doen ze via ouderverklaringen, een soort ‘stemmen’. Er moet een minimaal aantal verklaringen worden verzameld. Dat lukte O3 Utrecht en de Agora-school niet.

Agora-onderwijs wordt momenteel al aangeboden in Utrecht, voor de leeftijdsklasse 0 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Els Mast wil het onderwijsconcept verbreden naar 0 tot en met 18 jaar en diende daarom een initiatief in bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), maar kreeg niet genoeg ouderverklaringen.

,,Jammer, want we weten wel dat er erg veel animo is voor het doortrekken van het Agora-onderwijs naar 18 jaar’’, zegt Mast. ,,Wat ons betreft betekent dit niet dat het ons niet gaat lukken, er zijn meerdere wegen naar Rome.’’

‘Je kunt het wel vergeten’

Ook O3 Utrecht, een onderwijsvorm waarbij lesgegeven wordt rondom thema’s, komt er niet, vertelt mede-initiatiefnemer Guido Bastiaans (46). Het plan kreeg niet genoeg ouderverklaringen en voldeed volgens de onderwijsinspectie aan één van de eisen niet.

,,Het is erg lastig om er met een nieuw initiatief ‘doorheen’ te komen als je niet een bestaand schoolbestuur bent. Als goedwillende ouder of ervaren schoolleider, zoals wij, kun je het wel vergeten. We kijken mee met aan aantal andere initiatieven, die ook zijn afgewezen en bezwaar maken, maar gaan zelf nu niet verder met dit concept.’’

Of de islamitische middelbare school van van Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU) er komt is nog niet duidelijk, aldus voorzitter Karim Salihi. Een eerdere aanvraag van de scholengemeenschap, uit 2021, werd afgewezen omdat de school niet aan alle criteria zou voldoen. Een tweede plan, uit 2022, kreeg wel genoeg ‘stemmen’, maar wordt nog beoordeeld.

