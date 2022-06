Deze twee Utrechtse scholen mogen zichzelf opnieuw excellent noemen: ‘Knap, gezien het lerarentekort’

Houten maakt zich op voor grootste muziekspek­ta­kel van het land, deze sterren treden allemaal op

Het zomerse refreintje golft maandagavond zonder twijfel luidkeels over het anders zo stille winkelplein in Houten, als zanger van het levenslied Mart Hoogkamer het inzet: ,,Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon, een echte tijger is niet te temmen.’’ Houten maakt zich op voor ‘het grootste muziekspektakel van het land’.

23 juni