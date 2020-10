Deze Utrechtse studenten hadden nog nooit op een racefiets gezeten, maar reden 2800 kilometer tegen hartziekten

Hoe een avondje stappen voor Kevin veranderde in een nachtmer­rie: ‘Ik ben die avond niet alleen van mijn spullen beroofd’

7:19 Als Kevin na een avondje stappen nog een sigaretje rookt op de Neude in Utrecht, raakt hij met drie jongens aan de praat. Ze bieden hem een biertje aan en hij eet nog een kapsalon met ze. Maar dan slaat de sfeer om en verandert de nacht voor Kevin in een nachtmerrie die drie jaar later nog steeds niet voorbij is.