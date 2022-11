Deze Utrechtse winkels zeggen nee tegen Black Friday: ‘Amerikaanse gekkigheid’

500.000 artikelen, 50 miljoen omzet: ook bij Voetbalshop.nl begint WK-koorts te komen

Met het wereldkampioenschap voetbal voor de deur draaien producenten van shirts, sjaals, trainingspakken en andere fanartikelen overuren, zou je denken. Maar dit WK is alles anders, ervaren ze ook bij een van de allergrootste leveranciers in Utrecht. ,,Inderdaad, dit is onzekere business. Maar het is wel m’n passie.”

20 november