Deze Utrechtse zanggroep strijdt mee om de titel ‘Beste koor ter wereld’

Jongen die twee bommen liet afgaan in IJssel­stein duidelijk in beeld: wie is deze aanslagple­ger?

De jongeman die in maart van dit jaar in IJsselstein vermoedelijk twee (brand)bommen liet afgaan, was afgelopen dinsdag duidelijk te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van de uitzending is tot nu toe één tip binnengekomen. Die onderzoekt de politie momenteel.