Deze wijk kan toch van het gas af: Rijk komt met 4 miljoen subsidie over de brug

Jaarbeurs is klaar voor opvang van bijna 400 Oekraïners: 'We hebben een maatschap­pe­lij­ke functie'

Driehonderdzeventig groene veldbedjes. Strak naast elkaar, netjes op een rij. Sinds vannacht staan ze er, in één van de hallen van de Utrechtse Jaarbeurs. Klaar voor de Oekraïense vluchtelingen die na een uitputtende reis een tijdelijk thuis in Utrecht hebben gevonden. De noodopvanglocatie werd in een paar uur uit de grond gestampt.

9 maart