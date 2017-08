Deze zegelring is wel heel zeldzaam

De ring is in bruikleen gegeven door Henk de Greef, kleinzoon en erfgenaam van de oorspronkelijke eigenaar van de ring. Zijn grootvader ontving het sieraad uit dankbetuiging voor zijn bijzondere zorg voor het kasteel en omringende landgoed tijdens de oorlog.



Hendrik de Greef wist het kasteel uit handen van de Duitse bezetters te houden. De ring, die gegraveerd is met het familiewapen van de Van Zuylens, is toegevoegd aan de kasteelcollectie in de slaapkamer van de baron.