DHSC is te wisselvallig en en niet goed genoeg

Plotseling was het een club met ambitie die op termijn in de top van de eerste klasse wil meedoen. Vanaf dat moment ben ik DHSC intensiever gaan volgen. In rap tempo promoveerden de Utrechters van de derde naar de eerste klasse. Voor het Utrechtse voetbal is het goed dat er naast Hercules weer een club is die én op een hoger niveau acteert én de ambitie heeft om verder door te groeien.



Die ambitie zie je ook terug in de komst van een nieuwe trainer en in het verbeteren van de selectie. Als je in staat bent om onder anderen Rodney Sneijder en Evander Sno binnen te halen, dan praat je wel over een kwaliteitsinjectie die tegelijkertijd ook verwachtingen schept. Daar wringt dan ook de schoen. Na zeven competitiewedstrijden is de conclusie dat tot op heden de resultaten niet denderend zijn. Het voetbal wat DHSC laat zien, is te wisselvallig en niet goed genoeg om mee te doen om de bovenste plekken.