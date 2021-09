Diabeet Lennart (29) maakt zijn droom waar: na 10.000 kilometer fietsen tikt hij de grens met China aan

Eigenaren Dennenburg in Driebergen blijven zich verzetten tegen eis om fietspad weer te openen

7:45 Opnieuw is er gedoe over een wandel- of fietspad in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Eigenaren sluiten deze af omdat ze overlast ervaren. De gemeente tikte hen steeds op de vingers. Alleen prinses Irene lukte het een wandelpad achter haar huis in Doorn definitief op slot te houden.