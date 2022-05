Diabetes en hartziekten: in de meest ongezonde wijk van Utrecht heeft de GGD nu een informatiepunt

Internatio­na­le componist uit Stichtse Vecht maakt muziekvoor­stel­ling over lokale dorpen

Muzikant en componist Helge Slikker reisde voor zijn werk de hele wereld over, maar nu is er een voorstelling over zijn eigen woonomgeving: Stichtse Vecht. Samen met lokale musici schetst hij een muzikaal beeld van het leven in de dorpen langs de Vecht.

