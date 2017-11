Diakonessenhuis beste ziekenhuis van regio Utrecht

Het Diakonessenhuis, in 2004 de eerste winnaar van de Ziekenhuis Top 100, verricht niet alle kankeroperaties, maar de operaties die het doet, doet het over het algemeen goed. Er worden ruim voldoende borstkankeroperaties uitgevoerd, patiënten starten tijdig met chemotherapie en er zijn weinig complicaties na het plaatsen van borstprothesen. De sterfte na complicaties na een darmkankeroperatie is er lager dan gemiddeld.

Het St. Antonius had een jaar geleden geen gegevens over de controle van medicatie van kinderen. Die heeft het ziekenhuis nu wel, maar de medicijncontrole bij kinderen die ontslagen worden uit het ziekenhuis blijft ver achter bij het gemiddelde: bij slechts 11 procent vindt deze plaats. Het ziekenhuis scoort ook onder gemiddeld bij de controle van oudere patiënten op delier.

Winnaar

Het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem is net als vorig jaar winnaar van de Ziekenhuis Top 100. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis van Top 100 dat een ziekenhuis twee jaar achter elkaar wint. In 2013 en 2014 lukte dat het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.