Dibi trekt zich terug als kandidaat- lijsttrekker PvdA-Utrecht, Van der Zweth werpt zich op

Van der Zweth is sinds 2015 fractieondersteuner. ,,De stad bestaat in toenemende mate uit twee verschillende, langs elkaar levende werelden. De wereld van mensen die het dure leven in de stad kunnen betalen en de wereld van de Utrechters die niet meer kunnen rondkomen en hun wijk zien verpauperen. De afgelopen vier jaar is daar veel te weinig aan gedaan. Daarom kandideer ik me voor het lijsttrekkerschap.”