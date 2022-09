Dick, Anton, of Trijn: wie is de meest aansprekende historische figuur van Utrecht?

Pollepel-win­naar Guillotine neemt prijs in ontvangst: ‘Bittere tijden gehad, dus dit is fantas­tisch’

Vandaag namen de AD Gouden Pollepel 2021-22-winnaars hun prijzen in ontvangst. Restaurant Guillotine in Utrecht eindigde bovenaan het klassement voor de restaurants in de regio Utrecht en Amersfoort.

