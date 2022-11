Didi uit Overvecht ziet de koning voor haar neus staan in ‘haar straat’ en deelt klacht over zonnepanelen

Badmeester maakt beelden van moeder en zoon (8) in kleedhokje: ‘Mam, kijk... een camera!’

Een 36-jarige zwemonderwijzer blijkt in februari in zwembad Dijnselburg in Zeist te zijn betrapt toen hij met een telefoon probeerde beelden te maken in een naastgelegen badhokje. Daar waren een moeder en haar zoontje zich aan het omkleden. De badmeester, die ontkent, is niet meer actoief in het zwembad. Hij werd dinsdag door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

22 november