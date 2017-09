Die zijn er vroeg bij! Op het Vredenburg is het al Kerst

Oproep Wie interviewt voor het AD de belangrijkste Utrechtse rechter?

13 september Wil je misschien rechter worden? Of advocaat? Of wil je gewoon weten waarom een rechter iemand vrijspreekt of juist een hele zware straf geeft? Samen met het AD kunnen enkele basisscholieren daarover volgende week woensdag een rechter interviewen.