Het gaat al jaren goed, passanten nemen een doosje eieren mee en stoppen in ruil hiervoor wat geld in een kistje. Nu is in een maand tijd twee keer het geldkistje gestolen én is de eierkraam vernield.

,,Vier weken geleden werd het al een keer geldkistje gestolen, nu hebben ze het hele kraampje meegenomen'', zegt Paul Fontaine met onverholen ergernis. Hij heeft het over het onbemande handeltje van zijn 14-jarige zoon Rodrique langs de kant van de weg bij hun boerderij aan de Noordweg, op de grens van De Bilt en Zeist. In het kraampje verkoopt Rodrique al vanaf zijn zesde eieren en in het najaar ook fruit. Nooit eerder had hij met diefstal of vandalisme te maken.

De vijftig kippen van Fontaine zijn dagelijks goed voor circa 45 eieren, waarvan de meeste langs de weg verkocht worden. Passanten mogen een doosje meenemen als ze het geld daarvoor in een kistje doen. ,,Dat gaat op goed vertrouwen. Het is gewoon zo leuk. De kippen lopen ernaast'', aldus Fontaine. Het is vooral voor mijn zoon mooi meegenomen.''

Ontdaan

Die was dan ook ontdaan toen dinsdagmorgen niet alleen het geldkistje, maar de complete eierkraam verdwenen bleek. De restanten werden 500 meter verderop terug gevonden. ,,Ze hebben waarschijnlijk tevergeefs geprobeerd hier het geldkistje open te krijgen. Er lag nog een hamer in het gras. Waarschijnlijk hebben ze het hele kraampje daarop meegenomen, want het kistje zit wel goed vastgeschroefd. De dader heeft zich waarschijnlijk flink bezeerd, want er zat ook nog bloed aan het kistje. Daarin zat misschien 50 euro, maar de ergernis is vooral dat dit gebeurt'', aldus Fontaine.