Diep in de schulden? Dan is de energienota de nekslag en hijgen de schuldeisers weer in je nek

Wilhelmina­park is verboden grond, dus starten de renners van de Utrechtse Singelloop dit jaar híer

De Utrechtse Singelloop finisht dit jaar níet traditiegetrouw in het Wilhelminapark, maar op de Catharijnesingel. Het evenement, dat over twee weken plaatsvindt, mag niet langer in het bekende park doorgaan, omdat dat sinds kort een monumentale status heeft.

14 september