Dierenarts Simon Kleinjan met pensioen

Simon Kleinjan (68) gaat met pensioen. De dierenarts aan de Biltstraat was veertig jaar steun en toeverlaat van honderden baasjes van katten, honden, cavia’s, konijnen en andere huisdieren die ze bij hem de praktijk binnen brachten. Kleinjan is gek op dieren, maar niet in zijn huis.

VEEARTS

,,Mijn vader was veearts in het Friese Mantgum. Als kind reed ik mee op de treeplank van zijn Volkswagen Kever. Ik moest de hekken van de weilanden voor hem openen. Voor ieder hek kreeg ik 2 cent. Soms moest je oppassen voor het schrikdraad. De omgang met dieren en het boerenbedrijf trokken me aan, maar mijn vader oefende geen druk op me uit om in zijn voetsporen te treden. We hadden thuis geiten, cavia’s, parelhoenders, duiven en nog wel meer dieren, maar alleen buiten. Binnen hadden we geen dieren. Dat hoorde niet, zeker niet op het boerenland. Dat is altijd zo gebleven voor mij. Ik hou van alle dieren, maar niet binnen. Ik vind het prima dat mensen dieren in huis houden, heb daar ook geen oordeel over, maar ik ben tevreden met dieren buiten.’’

DE BAAS

,,De omgang met dieren is enorm veranderd. Honden en katten waren voorheen veel minder gesocialiseerd. De baas was ook echt de baas, nu is er veel meer ruimte voor het dier gekomen. In de behandelkamer is er ook veel veranderd. Ik was van de week mijn praktijk een beetje aan het opruimen voor mijn opvolger. Ik kwam daar twee vlindernetten tegen. Wat moeten die netten hier, vroeg mijn assistente. Die gebruikte ik vroeger voor katten. Die waren destijds veel vaker dan nu wild en niet gesocialiseerd. Die gingen soms zo te keer dat je ze moest vangen met een vlindernet. Om een kat rustig te krijgen voor een injectie, strekte je zo’n dier soms helemaal uit.

Dat was niet leuk en gelukkig is dat een stuk makkelijker geworden. Dieren zijn veel meer onderdeel van het gezin geworden. Ze zijn vaker binnen, mogen op de bank en vaak zelfs in bed van de baasjes liggen. Of ik dat gek vind? Nee hoor. Ik begrijp de fascinatie voor huisdieren wel. De een houdt van zijn auto, de ander van zijn vrouw, of van zijn kat of hond. Onnatuurlijk zou ik het ook niet willen noemen, want in een ver verleden sliepen mens en dier vrolijk naast elkaar.’’

NIET VAN 9 TOT 5

,,Een goede dierenarts is er altijd voor zijn cliënten en patiënten. Wie een baan wil van 9 tot 5 moet een ander beroep kiezen. Mijn streven is altijd geweest om kwaliteit te leveren. Ook als dat wat meer inspanning vergt. In de Poortstraat woont een vrouw met MS die in een rolstoel zit. Ze heeft een hondje dat veel zorg nodig heeft. Regelmatig kom ik in het weekeinde bij haar thuis om het hondje te behandelen. Daar ga ik dan geen visitekosten voor in rekening brengen.

Als ik zo’n ziek hondje er dan doortrek, dan doet me dat goed. Laatst kwam er een ex-dakloze man met een kraai binnen. Dat was zijn huisdier. Hij moest behandeld worden aan een pootje. De man liet een tientje zien. Dat was alles wat hij had. Dan ga ik hem toch niet wegsturen?

In het tijdperk voor de mobiele telefoon reed je met een speciale antenne op het dak van je auto, zodat je ook in de auto telefonisch bereikbaar was. Mijn eerste waarnemerschap was in Spijkenisse. Die arts ging op vakantie en zei: jij gaat rijden en je vrouw doet drie weken de telefoon. Dat kon helemaal niet, want mijn vrouw had ook haar werk. Later heb ik mijn schoonmoeder ingeschakeld. Zo ging dat. Er is gelukkig veel ten goede veranderd, maar nog steeds moet je in principe altijd bereikbaar zijn.’’

DE DOOD

,,Als dierenarts krijg je vrijwel dagelijks met de dood te maken. Onvermijdelijk, maar ook soms erg aangrijpend. Laatst had ik een kat van 18 op de behandeltafel, die geen toekomst meer had op een behoorlijk leven. De eigenaren, vader, moeder en een jongetje van een jaar of tien stonden erbij. Het jongetje nam geen genoegen met de situatie. Ik wil niet dat hij wordt dood gemaakt, zei hij. Als jij het er niet mee eens bent, dan gaat het niet door, heb ik gezegd. Ik vind dat alle betrokkenen met zo’n ingrijpend besluit moeten kunnen leven. Ook een kind. Ik heb met het jongetje gepraat en hem uitgelegd dat we een einde konden maken aan het lijden van zijn kat. Daar kon hij wel begrip voor opbrengen en toen hebben we euthanasie gepleegd.

Het is soms erg spannend als er een ziek dier wordt binnengebracht. Laatst een gepensioneerde blindengeleidehond met een grote dikke buik. Dan kon een tumor zijn of een grote bloeduitstorting. We hebben hem geopereerd en een milt van een paar kilo eruit gehaald. Het was gelukkig een bloeduitstorting. Dat is dan zo mooi als je zo’n dier kunt redden. Helaas lukt het ook geregeld niet. Dat is triest, maar je moet het kunnen relativeren. Anders kun je dit werk niet doen.’’

FANMAIL