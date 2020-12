Dijksma officieel de nieuwe burgermoeder van Utrecht: ‘Zijn wie ik wil zijn heeft me gemaakt wie ik nu ben’

Utrecht heeft vanaf middernacht (donderdag) officieel een nieuwe burgemeester. In het oude stadhuis werd Sharon Dijksma (49) zojuist geïnstalleerd als opvolger van Jan van Zanen. ,,Zijn wie ik wil zijn, heeft me gemaakt wie ik nu ben: burgemeester van de vierde stad van ons land,’’ zei Dijksma in haar toespraak.

Na Lien Vos en Annie Brouwer is Dijksma de derde vrouwelijke burgemeester van Utrecht. Vanwege de lockdown was de beëdiging door de commissaris minder feestelijk dan het in normale tijden zou zijn geweest. Vanwege deze coronaregels kon van haar familie alleen haar man fysiek in de raadszaal aanwezig zijn. Twee van haar drie kinderen keken via een livestream van dichtbij mee. Dijksma noemde het ‘een eer de 332ste burgemeester van Utrecht te mogen zijn’. ,,Een eer die mij ten deel valt in barre tijden.’’

Ook in haar speech stond de coronacrisis centraal. Zij toonde zich hierbij meteen burgermoeder. ,,Wanneer de stille, heilige nacht zijn intrede doet, is dat niet voor alle mensen een vanzelfsprekend feestelijk moment. Laten we daarom dit jaar extra ons best doen om er voor de ander te zijn. Ook als we de ander misschien wat minder goed kennen omdat het die alleenstaande buurvrouw is van even verderop. Een beetje barmhartigheid en warmte tonen is wat ik van u vraag de komende tijd... Dat kunnen we. Ik weet dat zeker.’’

Ferme sprong vooruit

Naast de coronacrisis in goede banen leiden ziet Dijksma twee andere grote opdrachten voor de toekomst van Utrecht. Zo benoemde ze de groei - ‘die met groeipijn gepaard gaat’ - van de stad. Utrecht zal de komende jaren doorgroeien tot een stad van meer dan 400.000 inwoners. ,,Voor de een is dat een gegeven; voor de ander een gruwel. Ik ben in zo’n situatie geen bestuurder die angstvallig aan de rand van het zwembad blijft staan bibberen en afwacht tot ik een onverhoedse duw in de rug krijg. Liever spring ik zelf met een ferme sprong vooruit.’’

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Dijksma met haar dochter Tirza (8). Ze heeft nog twee kinderen: Boudewijn van 17 en Eleonora van elf maanden. © Koen Laureij

Ook ziet de burgermoeder een belangrijke taak op het gebied van veiligheid. Want volgens de burgemeester is Utrecht als echt grote stad inmiddels ook voor wat betreft de problematiek rondom openbare orde en veiligheid ‘helaas geen kleintje meer’. ,,Waarnemend burgemeester Den Oudsten heeft terecht gewaarschuwd dat we hierin niet naïef mogen zijn. We moeten de georganiseerde criminaliteit een halt toeroepen omdat deze activiteiten buitengewoon ontwrichtend werken voor onze stad en de samenleving als geheel.’’

Amsterdams lef

Collega-burgemeester in Zeist en voorzitter van de Burgemeesterskring Koos Janssen toonde zich enthousiast over de komst van Dijksma naar de provincie. ,,Burgemeester van Utrecht Sharon, wat een eer, wat een feest. Ik zie openheid, gulheid, kom maar op. Het spat er vanaf. Een beetje Amsterdams lef past wel bij die Utrechtse branie. Welkom in de provincie. We wensen jou en je gezin een mooie tijd in Utrecht.’’

Dijksma was sinds 2018 wethouder in Amsterdam waar ze eerder op de dag al afscheid nam. De eerste burger van Utrecht probeert met haar man en drie kinderen zo snel mogelijk in de stad te komen wonen. De huizenzoektocht is in volle gang. ,,En als je hier dan in de kroeg komt, als het weer kan, gaan we jou heel veel Utrechtse woordjes leren, zoals dâkhoas en gladiol,’’ zei Ton van den Berg, eigenaar van café Slok in een speciaal voor Dijksma opgenomen filmpje.

Volledig scherm Dijksma's echtgenoot Thomas Windmulder hing haar vanavond de ambtsketen om. © Koen Laureij

Volledig scherm Sharon Dijksma, de nieuwe burgemeester © Angeliek de Jonge

