Dilemma bij zwembaden door hoge gasprijzen: water een graadje kouder of entreeprijs omhoog?

COLUMN Jerry denkt tijdens zijn vakantie aan Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Van kingsize bed naar veldbed’

Het was lente, het virus was bedwongen: hoog tijd om het leven eens ferm en uitbundig te omhelzen. En waar kon dat beter dan in Porto: de monumentale Portugese havenstad aan de Douro waar de lente nog lenter was dan in Utrecht.

30 april